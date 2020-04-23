Жителя Кургана оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю Кургана , сообщившему недостоверную информацию о коронавирусе в социальной сети, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, в ходе мониторинга сети интернет курганские полицейские выявили в социальной сети факт размещения недостоверной информации о коронавирусной инфекции. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что комментарии писал 26-летний житель областного центра. Он утверждал, что "никакого коронавируса нет", и призывал не верить официальной информации о распространении инфекции.

"Решением суда злоумышленник признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). За распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В судебном заседании он признал свою вину и раскаялся в содеянном, уточняется в сообщении.

На 23 апреля в Курганской области зарегистрировано 27 подтвержденных случаев COVID-19.