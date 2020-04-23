Путин оценил помощь банков по поддержке бизнеса

"Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную дополнительную нагрузку – постоянно разговариваем на этот счет с коллегами из банковского сообщества, прямо скажу – в том числе (взяли на себя) убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Понимаю эти и другие непростые обстоятельства, с которыми сейчас сталкиваются банки", - сказал он на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.