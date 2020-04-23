Путин оценил помощь банков по поддержке бизнеса

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оценил помощь банкиров по поддержке бизнеса: кредитные организации уже взяли на себя серьезную нагрузку на фоне ограничений по коронавирусу.
"Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную дополнительную нагрузку – постоянно разговариваем на этот счет с коллегами из банковского сообщества, прямо скажу – в том числе (взяли на себя) убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Понимаю эти и другие непростые обстоятельства, с которыми сейчас сталкиваются банки", - сказал он на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
Путин отметил, что банковский сектор напрямую работает с гражданами, с предприятиями, знает их проблемы, запросы.
"И от вас в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается", - сказал Путин.
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