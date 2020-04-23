В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19

"Действительно, в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020 года. Это обнадеживает", — заявила она РИА Новости.

Однако, по словам Вуйнович, в некоторых регионах положительная динамика пока не наблюдается: например, в Мурманской области прирост заболевших за последние дни увеличился с десяти до 19 процентов.

"Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени, прежде чем мы сможем с уверенностью говорить о прохождении пика заболеваемости. Пока можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают и система в целом справляется с эпидемией в стране", — добавила Вуйнович.

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел. За последние сутки выявили 4774 новых больных COVID-19 — это на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.

В большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей изоляции, а в Москве помимо этого, введена система пропусков. Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 2,47 миллиона инфицированных, 169 тысяч человек скончались.