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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T14:59
https://ria.ru/20200423/1570464381.html
В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570401256_204:570:2831:2048_1036x0_80_0_0_90b52da1ceeebd643db1f7bcfdb7f92c.jpg
РИА Новости

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

14:10 23.04.2020 (обновлено: 14:59 23.04.2020)
63008
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДезинфекция Киевского вокзала в Москве
Дезинфекция Киевского вокзала в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.

"Действительно, в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020 года. Это обнадеживает", — заявила она РИА Новости.

Однако, по словам Вуйнович, в некоторых регионах положительная динамика пока не наблюдается: например, в Мурманской области прирост заболевших за последние дни увеличился с десяти до 19 процентов.
"Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени, прежде чем мы сможем с уверенностью говорить о прохождении пика заболеваемости. Пока можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают и система в целом справляется с эпидемией в стране", — добавила Вуйнович.
Денис Проценко
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Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел. За последние сутки выявили 4774 новых больных COVID-19 — это на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.
В большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей изоляции, а в Москве помимо этого, введена система пропусков. Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.
В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 2,47 миллиона инфицированных, 169 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
Популярные комментарии
Организация, поддерживающая гомосексуализм, будет еще что-то оценивать в России??!! Россия обязана выйти из ВОЗ!!
23 апреля, 15:00
некто из России
53510029
В отличии от США мы в ВОЗ платим взносы, потому и почти не болеем...
23 апреля, 14:38
mmal-anv
41220112
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