Почти 15% автомобилистов в среду передвигались по Москве без спецпропуска

Указом мэра Москвы с 22 апреля введен автоматизированный контроль за соблюдением пропускного режима, что позволит избежать нарушения социальной дистанции в городском транспорте и исключить личный фактор при проверке пропусков. Поездки в городском транспорте теперь можно совершать только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему картой "Тройка", "Стрелка" или социальной картой.

"У нас с 15 апреля в Москве действует система пропусков, но со вчерашнего дня у нас начали фиксировать их наличие в автоматическом режиме. За вчерашний день, за целые сутки, по городу проехало 1 миллион 730 тысяч автомобилей, из них порядка 250 тысяч было без пропусков - это порядка 15%", - сообщила Писарь в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".