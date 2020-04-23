Президент Республики Сербской наградила специалистов из России

БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Президент Республики Сербской Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Желька Цвиянович наградила военных специалистов из России за помощь в борьбе против COVID-19 , сообщила ее администрация.

Минобороны РФ 9-10 апреля тремя рейсами Ил-76 перебросило в Баня-Луку 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники. Помощь оказывается в соответствии с обращением руководства РС БиГ.

Министр здравоохранения РС БиГ доктор Ален Шеранич сообщил в четверг РИА Новости, что помощь военных специалистов из России в борьбе с коронавирусом исключительно профессиональна и эффективна.

"Президент Цвиянович наградила медалью за заслуги перед народом командира отряда вооруженных сил РФ полковника Макcима Сологубова "за исключительный вклад и поддержку в оказании медицинской помощи в борьбе против пандемии COVID-19 и за укрепление сотрудничества между Россией и Республикой Сербской", - сообщила администрация Цвиянович.

"Как выражение безграничной благодарности, уважения и поддержки Республики Сербской президент Цвиянович вручила группе специалистов из РФ 23 благодарности "Эмблема Республики Сербской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вручении наград присутствовал посол России в БиГ Петр Иванцов.

По данным минздрава РС на четверг, коронавирусом всего заражено 611 человек, выздоровело 306 и 20 человек скончались.