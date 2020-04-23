Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T14:34
https://ria.ru/20200423/1570464306.html
Президент Республики Сербской наградила специалистов из России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570348593_0:0:1791:1008_1036x0_80_0_0_a1361dea389b922422e8fb052917997c.jpg
РИА Новости

Президент Республики Сербской наградила специалистов из России

14:11 23.04.2020 (обновлено: 14:34 23.04.2020)
527
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпециалист РБХ защиты дезинфицирует помещение
Специалист РБХ защиты дезинфицирует помещение
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Специалист РБХ защиты дезинфицирует помещение. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Желька Цвиянович наградила военных специалистов из России за помощь в борьбе против COVID-19, сообщила ее администрация.
Минобороны РФ 9-10 апреля тремя рейсами Ил-76 перебросило в Баня-Луку 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники. Помощь оказывается в соответствии с обращением руководства РС БиГ.
Сараево
20 апреля, 14:33Распространение нового коронавируса
В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса приблизилось к 50
Министр здравоохранения РС БиГ доктор Ален Шеранич сообщил в четверг РИА Новости, что помощь военных специалистов из России в борьбе с коронавирусом исключительно профессиональна и эффективна.
"Президент Цвиянович наградила медалью за заслуги перед народом командира отряда вооруженных сил РФ полковника Макcима Сологубова "за исключительный вклад и поддержку в оказании медицинской помощи в борьбе против пандемии COVID-19 и за укрепление сотрудничества между Россией и Республикой Сербской", - сообщила администрация Цвиянович.
"Как выражение безграничной благодарности, уважения и поддержки Республики Сербской президент Цвиянович вручила группе специалистов из РФ 23 благодарности "Эмблема Республики Сербской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на вручении наград присутствовал посол России в БиГ Петр Иванцов.
По данным минздрава РС на четверг, коронавирусом всего заражено 611 человек, выздоровело 306 и 20 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
2410021
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияБосния и ГерцеговинаВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21В Совкомбанке опровергли сообщение о заражении коронавирусом Бродского
10:19В Белово коронавирусом заразились четыре врача
10:18Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
10:18В Саратовской области выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом
10:17Курс доллара упал ниже 74 рублей
10:16Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
10:15Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
10:14В Совфеде прокомментировали слова Трампа о контроле над вооружениями
10:11В США самолет насмерть сбил человека на ВПП аэропорта Остина
10:10В немецкие суды поступило около тысячи исков по введенным ограничениям
10:10В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки
10:06В Волгоградской области ищут сбежавшего из дома мальчика
10:05Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
10:01Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
10:00В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
09:57В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников
09:56Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
09:56В Воронежской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
09:53Учебный год в Подмосковье завершится по графику
Лента новостейМолния