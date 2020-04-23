Путин назвал общую с банкирами совместную задачу

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике – наша общая совместная задача, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с банкирами.
"Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно ее воздействие и на экономику, на состояние целых отраслей. Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери - наша общая важнейшая задача", - сказал Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
"Поэтому одновременно с шагами по профилактики болезни, по наращиванию возможностей здравоохранения мы приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям", - добавил президент.
Важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу, подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.