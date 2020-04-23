Путин назвал общую с банкирами совместную задачу

"Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно ее воздействие и на экономику, на состояние целых отраслей. Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери - наша общая важнейшая задача", - сказал Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.