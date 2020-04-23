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2020-04-23T15:31
https://ria.ru/20200423/1570464173.html
Гидрометцентр объяснил резкое усиление ветра в европейской части России
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РИА Новости

Гидрометцентр объяснил резкое усиление ветра в европейской части России

14:08 23.04.2020 (обновлено: 15:31 23.04.2020)
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© РИА НовостиПоследствия сильного ветра в Москве
Последствия сильного ветра в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сильные порывистые ветры на европейской части России связаны с перепадами давления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это законы газовой динамики. Возьмем какое-то пространство, на нем может быть почти однородное давление, может немного меняться, и тогда ветра почти нет. А бывает, как сейчас, когда с запада на восток очень сильно <...> уменьшается давление. Быстрое изменение давления на сравнительно небольшом пространстве вызывает такой градиентный ветер. Вчера они были больше, чем сегодня".

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
Он также пояснил, что такие перепады давления происходили на стыке антициклона с запада и циклона на Урале, между двумя этими образованиями давление быстро меняется, что и вызывает сильный ветер.
По данным ведомства, сильные ветры отмечаются в Поволжье, в столичном регионе, на севере европейской части страны, в Татарстане, в Приволжье.
По прогнозам, в пятницу ветер начнет стихать везде, кроме Мурманской области, где ветрено будет до субботы.
Накануне сильный ветер в Москве повалил более двухсот деревьев и повредил 64 автомобиля. Люди не пострадали. В Подмосковье без света остались 29 населенных пунктов.
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ПоволжьеРоман ВильфандГидрометцентрМурманская областьОбщество
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