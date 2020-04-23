Гидрометцентр объяснил резкое усиление ветра в европейской части России

"Это законы газовой динамики. Возьмем какое-то пространство, на нем может быть почти однородное давление, может немного меняться, и тогда ветра почти нет. А бывает, как сейчас, когда с запада на восток очень сильно <...> уменьшается давление. Быстрое изменение давления на сравнительно небольшом пространстве вызывает такой градиентный ветер. Вчера они были больше, чем сегодня".