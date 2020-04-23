Гидрометцентр объяснил резкое усиление ветра в европейской части России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сильные порывистые ветры на европейской части России связаны с перепадами давления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Это законы газовой динамики. Возьмем какое-то пространство, на нем может быть почти однородное давление, может немного меняться, и тогда ветра почти нет. А бывает, как сейчас, когда с запада на восток очень сильно <...> уменьшается давление. Быстрое изменение давления на сравнительно небольшом пространстве вызывает такой градиентный ветер. Вчера они были больше, чем сегодня".
Он также пояснил, что такие перепады давления происходили на стыке антициклона с запада и циклона на Урале, между двумя этими образованиями давление быстро меняется, что и вызывает сильный ветер.
По данным ведомства, сильные ветры отмечаются в Поволжье, в столичном регионе, на севере европейской части страны, в Татарстане, в Приволжье.
По прогнозам, в пятницу ветер начнет стихать везде, кроме Мурманской области, где ветрено будет до субботы.
Накануне сильный ветер в Москве повалил более двухсот деревьев и повредил 64 автомобиля. Люди не пострадали. В Подмосковье без света остались 29 населенных пунктов.