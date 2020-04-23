Больница Сеченовского университета начала принимать пациентов с COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Еще одна университетская клиническая больница на базе Сеченовского университета начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией, в медучреждении развернуто 800 коек, сообщается на сайте Сеченовского университета.
Перепрофилирование медучреждений в госпиталь COVID-19 проходит в несколько этапов - 6 апреля было открыто 700 коек в университетских клинических больницах №2 и 4, 14 апреля к приему пациентов было готово еще 250 коек на базе Университетской клинической больницы № 3, поясняется на сайте.
"Университетская клиническая больница №1 Сеченовского университета начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией. В ней развернуто 800 коек. Таким образом, она стала крупнейшей в структуре коронавирусного стационара, созданного на базе ведущего медицинского вуза страны", - говорится в сообщении.
Всего в университетских клиниках подготовлено 2 тысячи коек для лечения больных с коронавирусом, более 1,7 тысячи из них уже начали прием пациентов, уточняется в материале.
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