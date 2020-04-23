Больница Сеченовского университета начала принимать пациентов с COVID-19

Перепрофилирование медучреждений в госпиталь COVID-19 проходит в несколько этапов - 6 апреля было открыто 700 коек в университетских клинических больницах №2 и 4, 14 апреля к приему пациентов было готово еще 250 коек на базе Университетской клинической больницы № 3, поясняется на сайте.