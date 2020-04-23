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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T14:03
https://ria.ru/20200423/1570463500.html
В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 22
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 22

14:03 23.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Еще трое жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших в регионе выросло до 22, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
Ранее областные власти сообщали, что всего в регионе от COVID-19 вылечились 19 человек.
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"Двадцать третьего апреля в Самарской области вылечились трое пациентов, у которых лабораторно была подтверждена коронавирусная инфекция… Таким образом, по данным на 23 апреля, в Самарской области 22 пациента выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в частности, выздоровел мужчина, который проходил лечение в Тольяттинской городской больнице №5. "Он был выявлен из числа контактных лиц с ранее заболевшим. Болезнь протекала в степени средней тяжести", - сказано в релизе.
Еще два человека выздоровели в Самаре, болезнь у них протекала в легкой форме.
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"В настоящее время состояние всех троих выздоровевших удовлетворительное. Анализы на коронавирус отрицательные. Пациенты выписаны с домой с необходимыми рекомендациями", - говорится в сообщении.
Всего в Самарской области подтвержден 141 случай заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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