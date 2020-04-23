В Самарской области число излечившихся от коронавируса достигло 22

САМАРА, 23 апр - РИА Новости. Еще трое жителей Еще трое жителей Самарской области вылечились от коронавируса , общее количество выздоровевших в регионе выросло до 22, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Ранее областные власти сообщали, что всего в регионе от COVID-19 вылечились 19 человек.

"Двадцать третьего апреля в Самарской области вылечились трое пациентов, у которых лабораторно была подтверждена коронавирусная инфекция… Таким образом, по данным на 23 апреля, в Самарской области 22 пациента выздоровели", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в частности, выздоровел мужчина, который проходил лечение в Тольяттинской городской больнице №5. "Он был выявлен из числа контактных лиц с ранее заболевшим. Болезнь протекала в степени средней тяжести", - сказано в релизе.

Еще два человека выздоровели в Самаре , болезнь у них протекала в легкой форме.

"В настоящее время состояние всех троих выздоровевших удовлетворительное. Анализы на коронавирус отрицательные. Пациенты выписаны с домой с необходимыми рекомендациями", - говорится в сообщении.

Всего в Самарской области подтвержден 141 случай заражения COVID-19.