Гидрометцентр предупредил о резком потеплении в Сибири

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дневные температуры на юге Западной Сибири превысят 30-градусную отметку в ближайшие пять дней из-за мощного потока теплого воздуха из Средней Азии и Китая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Небывалая погода на юге Западной Сибири. В ближайшие пять дней температура будет выше нормы на 8-12 градусов. В Новосибирской области будет около 20 градусов, но ее нельзя сопоставить с температурой в Хакасии, там завтра 25-30, а послезавтра 26-31 градусов; в Тыве от 25 до 29 градусов в ближайшие три дня; в Алтайском крае - 27-32 градуса. Такой температурный фон, выше 30 градусов, (в таких случаях - ред.) в Москве Гидрометцентр выпускает предупреждение об опасной для здоровья погоде. В Сибири традиционно должно быть ниже, чем в Москве. Это азиатская часть, только-только отходит от морозов, а тут такой мощный вынос очень жаркого воздуха из Средней Азии, из Китая. Вообще говоря, это опасные температуры", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что пиковые отметки будут держаться один-два дня.