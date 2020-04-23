Хинштейн: законопроект о запрете блокировки Telegram нереализуем

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает нереализуемым законопроект эсеров о запрете блокировки Telegram в период введенных режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили законопроект, которым будет запрещена блокировка Telegram в период ЧС или режима повышенной готовности как информационного ресурса госорганов, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
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Правда, во внесённом ими законопроекте - о Telegram нет ни слова, да и сам законопроект изначально нереализуем. Такое ощущение, что авторам нужно не решение проблемы, а самопиар (надеюсь, что я ошибаюсь). https://t.co/GV3OATmWXx— Александр Хинштейн (@Khinshtein) April 23, 2020
Законопроект предлагает дополнить статью 15.4 закона "Об информации" положением, согласно которому решение о блокировке не распространяется "в отношении организаторов распространения информации в сети "Интернет", сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации". Парламентарии также направили запрос главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, в котором просят поддержать законопроект.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что блокировка Telegram происходит в России по решению суда, но ситуация с его использованием де-факто иная, а также отметил, что воздержится от каких-то оценок.
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