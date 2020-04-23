Хинштейн: законопроект о запрете блокировки Telegram нереализуем

Правда, во внесённом ими законопроекте - о Telegram нет ни слова, да и сам законопроект изначально нереализуем. Такое ощущение, что авторам нужно не решение проблемы, а самопиар (надеюсь, что я ошибаюсь). https://t.co/GV3OATmWXx