Около 90% случаев COVID-19 в Мурманской области проходят без симптомов

МУРМАНСК, 23 апр – РИА Новости. До 90% заразившихся До 90% заразившихся коронавирусной инфекцией в Мурманской области не имеют клинических симптомов проявления заболевания, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева на онлайн брифинге.

"Показатель бессимптомного течения коронавирусной инфекции в Мурманской области достигает 90%", - сказала Лукичева.

"Это очень хорошо с точки зрения отсутствия клинических признаков, но плохо с точки зрения распространения инфекции", - добавил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В связи с этим он не исключил, что режим ограничительных мероприятий в регионе будет продлен после 30 апреля. "В течение ближайших 10 дней будем корректировать набор мер", - сказал глава региона.

Он также отметил, что пациентов с легким течением заболевания планируется лечить на дому при наличии необходимых условий. Контролировать их состояние и местонахождение планируется с помощью электронных трекеров, поставка которых ожидается в регионе. "Это будет делаться с использованием трекеров и других систем онлайн мониторинга. Пока прирост заболевших, которые есть, если не брать Белокаменку, позволяет нам обслуживать всех заболевших в медучреждениях", - добавил глава региона.

На утро четверга в Мурманской области зафиксировано 606 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство – 451 на промплощадке строительства центра морских сооружений в Белокаменке, за последние сутки там заразились 84 вахтовика.