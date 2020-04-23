Камчатка получит более 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр - РИА Новости. Камчатский край получил уже два транша из федерального бюджета – около 125 миллионов рублей, всего же регион получит около 220 миллионов рублей на борьбу с распространением . Камчатский край получил уже два транша из федерального бюджета – около 125 миллионов рублей, всего же регион получит около 220 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции , сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

Он уточнил, что дотации из федерального бюджета предназначены на борьбу с распространением COVID-19. Почти 125 миллионов рублей направлены на стимулирующие выплаты медицинским работникам, покупку средств индивидуальной защиты медиков и дополнительное обеспечение инфекционными койко-местами в краевых учреждениях здравоохранения.

"Около 40 миллионов рублей было получено в последних числах марта, еще 84,9 миллиона мы получили на этой неделе. Первый транш законтрактован на 75-80%, на сумму более 30 миллионов рублей. К сожалению, у нас достаточно долгие сроки поставок, а мы не рискуем с федеральными деньгами. Мы ушли от авансирования к той схеме оплаты, когда отгрузка от поставщика и полное кассовое освоение осуществляются в один день. Такой подход вполне понятен с учетом наших региональных особенностей, и федеральные регуляторы также с ним согласны", - процитировал собеседник агентства слова врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

На уже поступившие в регион деньги приобретены новые аппараты ИВЛ и УЗИ, кислородные маски, приборы для выработки кислорода, мониторы, расходные материалы и прочее медицинское оборудование. Кроме того, дополнительно к этим средствам по линии федерального министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Камчатскому краю оказана помощь в приобретении мобильного компьютерного томографа.

"Это очень важно, потому что в тех учреждениях, где у нас развернуты стационары, нет такой техники. Соответствующий контракт уже заключен, сейчас мы решаем последние нюансы по срокам его поставки. Также на следующей неделе мы ждем первую партию одноразовых защитных костюмов для врачей", - добавил Солодов.