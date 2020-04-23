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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T13:56
https://ria.ru/20200423/1570463079.html
Инфекционист оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Инфекционист оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

13:56 23.04.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На следующей неделе возможен прирост заболеваемости коронавирусом в Москве по аналогии с ситуацией после "шашлычных" выходных, поэтому говорить о выходе на плато пока еще рано, считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"Пока ещё рано говорить о выходе на плато, через неделю можно будет обсуждать этот вопрос... Скорее всего на следующей неделе будет скачок", - рассказал РИА Новости Тимаков.
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По его мнению, на следующей неделе возможен новый большой прирост заболеваемости - подобная ситуация была после предыдущих "шашлычных" выходных.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о введении в столице спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным. В день введения обязательных пропусков в метро столицы образовали очереди из-за проверок пропусков, которые Собянин назвал очень критичными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2009125
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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