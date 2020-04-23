Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 338

ТИРАСПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в непризнанной Приднестровской Молдавской республике возросло на девять, до 338, скончались 16 человек, сообщает в четверг оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.
"Из кишинёвской лаборатории пришли ответы на задержанные в работе 21 апреля пробы. Четыре анализа дали положительный результат. Из 43 отправленных вчера в Кишинёв проб 11 проходили контрольное тестирование (пять дали положительный ответ, пять – отрицательный)", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 338 приднестровцев, 299 человек проходят лечение на территории ПМР, 23 пациента выздоровели, 16 человек умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.