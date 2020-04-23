Число зараженных коронавирусом в Приднестровье выросло до 338

"Из кишинёвской лаборатории пришли ответы на задержанные в работе 21 апреля пробы. Четыре анализа дали положительный результат. Из 43 отправленных вчера в Кишинёв проб 11 проходили контрольное тестирование (пять дали положительный ответ, пять – отрицательный)", - говорится в сообщении.