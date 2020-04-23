Росавиация разрешила семи авиакомпаниям перевозку грузов в салонах

"В установленном порядке разрешение Росавиации на выполнение перевозки грузов в пассажирской кабине с оформлением специального разрешения в эксплуатационных спецификациях на воздушные суда получено следующими авиакомпаниями: ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии"; ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии"; ООО "Северный ветер"; АО "Авиакомпания "Россия"; ООО "Азур эйр"; ООО "Авиакомпания "Икар"; АО "Авиакомпания "Роял Флайт", - говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что в условиях снижения перевозок пассажиров на фоне пандемии коронавируса ряд российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки пассажиров, дополнительно вводят перевозку грузов в пассажирской кабине в отсутствие пассажиров на борту. В соответствии с требованиями законодательства эксплуатант организует загрузку самолетов в соответствии с их эксплуатационной документацией.