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2020-04-23T14:05
https://ria.ru/20200423/1570462524.html
Росавиация разрешила семи авиакомпаниям перевозку грузов в салонах
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РИА Новости

Росавиация разрешила семи авиакомпаниям перевозку грузов в салонах

13:47 23.04.2020 (обновлено: 14:05 23.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Росавиация выдала разрешение на перевозку грузов в салоне самолёта авиакомпаниям "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии" и ещё 4 перевозчикам, сообщает ведомство.
"В установленном порядке разрешение Росавиации на выполнение перевозки грузов в пассажирской кабине с оформлением специального разрешения в эксплуатационных спецификациях на воздушные суда получено следующими авиакомпаниями: ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии"; ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии"; ООО "Северный ветер"; АО "Авиакомпания "Россия"; ООО "Азур эйр"; ООО "Авиакомпания "Икар"; АО "Авиакомпания "Роял Флайт", - говорится в сообщении.
Список может быть дополнен в случае получения специальных разрешений другими российскими эксплуатантами.
Росавиация отмечает, что в условиях снижения перевозок пассажиров на фоне пандемии коронавируса ряд российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки пассажиров, дополнительно вводят перевозку грузов в пассажирской кабине в отсутствие пассажиров на борту. В соответствии с требованиями законодательства эксплуатант организует загрузку самолетов в соответствии с их эксплуатационной документацией.
"Перевозка грузов в пассажирской кабине допускается в предназначенных для этого местах с учетом рекомендаций производителей воздушных судов, соответствующих ограничений по массе, расположению груза, пожарной безопасности и центровке воздушного судна", - отмечает Росавиация.
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АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииЭкономика
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