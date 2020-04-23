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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-23T13:48
https://ria.ru/20200423/1570462493.html
Цены на нефть выросли на 10-15% после обвала в начале недели
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570393204_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_93718982af228d9e062425a8316f2dda.jpg
РИА Новости

Цены на нефть выросли на 10-15% после обвала в начале недели

13:48 23.04.2020
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© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в четверг второй день подряд, подскакивая в моменте на 10-15% после резкого падения в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 13.23 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,44% - до 22,07 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 12,4% - до 15,46 доллара за баррель. Минутами ранее цена нефти марки WTI росла на 15%, до 15,85 доллара за баррель, Brent - на 10%, до 22,39 доллара за баррель.
Нефтяной станок-качалка
23 апреля, 09:46
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Рост цен на нефть отмечается второй день подряд - инвесторы покупают сырье, резко подешевевшее в понедельник и вторник. Так, во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились более чем на 20% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, предупреждают, что рост цен на нефть может быть временным, поскольку резервуары для хранения заполняются по всему миру. "До тех пор, пока будет избыток запасов на рынке, ценам на нефть будет трудно добиться устойчивого роста", - считает глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство.
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23 апреля, 10:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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