Цены на нефть выросли на 10-15% после обвала в начале недели

Рост цен на нефть отмечается второй день подряд - инвесторы покупают сырье, резко подешевевшее в понедельник и вторник. Так, во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились более чем на 20% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, предупреждают, что рост цен на нефть может быть временным, поскольку резервуары для хранения заполняются по всему миру. "До тех пор, пока будет избыток запасов на рынке, ценам на нефть будет трудно добиться устойчивого роста", - считает глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство.