В Госдуме оценили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новые меры поддержки должны не только дать возможность бизнесу выжить в течение кризиса, связанного с распространением новой коронавирусной инфекцией, но и обеспечить выход из этого кризиса, считает председатель комитета Новые меры поддержки должны не только дать возможность бизнесу выжить в течение кризиса, связанного с распространением новой коронавирусной инфекцией, но и обеспечить выход из этого кризиса, считает председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

"Я, честно говоря, убежден, что те меры, которые сейчас предпринимаются, они абсолютно недостаточны. Нам нужно не только дать возможность бизнесу выжить в течение вот этого кризиса, а, прежде всего, обеспечить выход из этого кризиса. Потому что те меры, которые сейчас предпринимаются, они носят такой отложенный характер, те же самые кредиты, те же самые какие-то переносы выплат налогов и так далее", - заявил Николаев в ходе онлайн-конференции, посвященной предложениям бизнес-сообщества в сфере управления недвижимостью, земельных отношений, а также вопросам приватизации и государственно-частного партнерства.

"Нужно понимать, что, да, через месяц, через два так или иначе мы выйдем из ситуации вот этого карантина или самоизоляции, но мы столкнемся с тем, что у нас бизнес абсолютно закредитован. И даже если он проживет эти два-три месяца, то не факт, что он сможет подняться и выжить в дальнейшем. Поэтому нам сейчас нужно уже думать о том периоде и в этом плане, как раз с точки зрения изменения законодательства, создания условий для того, чтобы бизнес мог подняться и выйти из этой ситуации", - подчеркнул глава комитета.

Руководитель комиссии Госдумы по вопросам поддержке малого и среднего предпринимательства Дмитрий Сазонов отметил необходимость совершенствования законодательства о госзакупках и закупках компаний с госучастием. "Здесь мы настаиваем на том, чтобы государство сохраняло эти объемы закупок и стимулировало своими закупками спрос у субъектов МСП и, возможно, даже опережающими темпами из плановых периодов будущих, конца года, к примеру, и так далее. Потому что все эти средства уже в бюджете так или иначе заложены, и мы рассчитываем на то, что малый бизнес сможет воспользоваться этими средствами, тем самым поддержать занятость и поддержать работу своих предприятий", - пояснил он.

Глава комиссии отметил необходимость совершенствования механизмов мер поддержки в целях решения проблем занятости населения и безработицы. Сегодня, по его словам, уже очень много обсуждается, что очень плохо проработаны механизмы доведения этих прямых мер, в том числе, субсидирования, например, зарплаты в размере МРОТ, которые озвучивал президент РФ. "И министр экономики даже сам делал контрольную закупку и у него не получилось получить эти кредиты, ему было отказано в банках. Поэтому для нас очень важно, чтобы механизмы сами были при принятии мер правительством точно так же проработаны, как пошаговые инструкции глазами самих предпринимателей. Это будет очень поддерживать, и план-факторный контроль реализации этих мер мы для себя ставим как одну из приоритетных задач", - сказал Сазонов.

Большое значение он придает и принятию мер, касающихся возможности привлечения инвестиций и получения кредитов на оборотные средства и развитие предприятий "не только в период кризиса, но и после выхода из этой кризисной ситуации". Предприятиям необходимо иметь белую историю кредитную, и все то, что сейчас предприятия не смогут выплатить в этот период (проценты, основное тело кредита), не должно стать заградительным барьером в получении инвестиций и кредитов для будущего периода, считает Сазонов.