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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T13:42
https://ria.ru/20200423/1570462261.html
В Калужской области число заразившихся коронавирусом достигло 437
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9362ed2e272f63535a85231291f96789.jpg
РИА Новости

В Калужской области число заразившихся коронавирусом достигло 437

13:42 23.04.2020
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Калуга. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Калужской области за сутки выросло на 54 - до 437 человек, сообщило правительство региона.
В среду в регионе официально было 383 инфицированных.
"По данным на 23 апреля, в регионе 437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
На лечении находятся 415 человек. Больше всего заболевших в Калуге – 122 человека, в Боровском районе – 83 человека, и в Обнинске – 61 человек. С начала пандемии в регионе 14 человек выздоровели, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалугаКалужская областьБоровский районОбщество
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