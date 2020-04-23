В Калужской области число заразившихся коронавирусом достигло 437

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Калужской области за сутки выросло на 54 - до 437 человек, сообщило правительство региона.
В среду в регионе официально было 383 инфицированных.
"По данным на 23 апреля, в регионе 437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
На лечении находятся 415 человек. Больше всего заболевших в Калуге – 122 человека, в Боровском районе – 83 человека, и в Обнинске – 61 человек. С начала пандемии в регионе 14 человек выздоровели, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.