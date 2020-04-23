В больнице в Златоусте изолировали 44 медика и пациента с COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Более 40 пациентов и медиков горбольницы №1 города Более 40 пациентов и медиков горбольницы №1 города Златоуст Челябинской области, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция , изолированы в одном корпусе, сообщил в четверг глава города Максим Пекарский.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 57 случаев коронавирусной инфекции, из них 44 – в горбольнице №1 Златоуста, где заболели врачи и пациенты. Губернатор области пояснял, что такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи, а больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин.

"На сегодняшний день в Златоусте добавились 44 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Очаг выявлен на территории больничного корпуса. Среди заболевших – и пациенты, и медики. Они изолированы в круглосуточном стационаре в корпусе №3 на улице Бушуева", - написал он на своей странице в Facebook

Пекарский напомнил, что сам корпус закрыт на карантин, в нем проводятся мероприятия по дезинфекции. Также началась дезинфекция мест проживания выявленных больных и контактных лиц, добавил он.

На утро 23 апреля в Челябинской области зарегистрировано 173 случая коронавирусной инфекцией, двое пациентов с COVID-19, у которых было онкологическое заболевание, скончались.