Московский дептранс рассказал о соблюдении пропускного режима в метро

Пассажир у турникета на станции метро "Сходненская" в Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Столичный департамент транспорта выяснил, на каких станциях Столичный департамент транспорта выяснил, на каких станциях московского метрополитена пассажиры чаще пытаются проехать без привязанной к пропуску "Тройке", среди них "Котельники", "Речной вокзал", "Курская" кольцевая и "Комсомольская", сообщает пресс-служба департамента в своем Telegram-канале.

"Решили выяснить, на каких станциях метро самые дисциплинированные пассажиры — которые привязали свою "Тройку" к цифровому пропуску: "Спартак" 94%, "Мякинино" 94%, "Борисово" 92%, "Шипиловская" 92% и "Ул. Академика Янгеля" 92%", - говорится в сообщении.

При этом меньше всего привязанных "Троек" на станциях "Курская" кольцевая, "Котельники", "Комсомольская".

"Наименее ответственными оказались пассажиры станций: "Котельники" 71%, "Речной вокзал" 69%, "Курская" Кольцевая 58%, "Комсомольская" 58%. Напоминаем, без привязанной "Тройки" к пропуску вам выпишут штраф, а совершить поездку вы не сможете", - говорится в сообщении.