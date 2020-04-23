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2020-04-23T13:41
https://ria.ru/20200423/1570462147.html
Московский дептранс рассказал о соблюдении пропускного режима в метро
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570395996_0:0:3099:1743_1036x0_80_0_0_f3b0f135865b79c091b61372b42a5ac8.jpg
РИА Новости

Московский дептранс рассказал о соблюдении пропускного режима в метро

13:41 23.04.2020
2954
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир у турникета на станции метро "Сходненская" в Москве
Пассажир у турникета на станции метро Сходненская в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Столичный департамент транспорта выяснил, на каких станциях московского метрополитена пассажиры чаще пытаются проехать без привязанной к пропуску "Тройке", среди них "Котельники", "Речной вокзал", "Курская" кольцевая и "Комсомольская", сообщает пресс-служба департамента в своем Telegram-канале.
"Решили выяснить, на каких станциях метро самые дисциплинированные пассажиры — которые привязали свою "Тройку" к цифровому пропуску: "Спартак" 94%, "Мякинино" 94%, "Борисово" 92%, "Шипиловская" 92% и "Ул. Академика Янгеля" 92%", - говорится в сообщении.
"Проверяем всех": пропускной режим в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.

Пассажирка метро показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику полиции на станции метро Сокольники в Москве
1 из 10

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.

Проверка наличия цифровых пропусков на станции метро Сокольники в Москве
2 из 10

В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.

Сотрудники полиции проверяют цифровой пропуск у мужчины в Москве
3 из 10

Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.

Пассажир метро показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику полиции на станции метро Сокольники в Москве
4 из 10

Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.

Проверка электронных пропусков у пассажиров на станции метро Сокольники в Москве
5 из 10

Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя такси на блокпосту при въезде в Москву
6 из 10

У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В районе МКАД утром скопилось много машин.

Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
7 из 10

В районе МКАД утром скопилось много машин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД во время проверки электронных пропусков у водителей на блокпосту при въезде в Москву
8 из 10

"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Протоколов на нарушителей пока не составляли.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на улице Стромынка в Москве
9 из 10

Протоколов на нарушителей пока не составляли.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.

Пробка на въезде в Москву
10 из 10

Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 10

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 10

В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 10

У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

В районе МКАД утром скопилось много машин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Протоколов на нарушителей пока не составляли.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
При этом меньше всего привязанных "Троек" на станциях "Курская" кольцевая, "Котельники", "Комсомольская".
"Наименее ответственными оказались пассажиры станций: "Котельники" 71%, "Речной вокзал" 69%, "Курская" Кольцевая 58%, "Комсомольская" 58%. Напоминаем, без привязанной "Тройки" к пропуску вам выпишут штраф, а совершить поездку вы не сможете", - говорится в сообщении.
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