В Курске больницу скорой помощи закрыли на карантин

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Больница скорой медицинской помощи в Больница скорой медицинской помощи в Курске закрыта на карантин из-за коронавируса у сотрудников, сообщила в четверг администрация региона.

"По информации комитета здравоохранения Курской области , в городской клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП) объявлен карантин. Это связано с тем, что при обязательном тестировании медицинских работников на COVID-2019 среди сотрудников БСМП были выявлены положительные результаты на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Общее число заболевших медиков не уточняется. Большинство из них направлены на домашний карантин, пять человек госпитализированы в областную инфекционную больницу имени Н.А. Семашко.

"В БСМП временно не направляют пациентов, они маршрутизируются в другие стационары города Курска. Оставшиеся пациенты и персонал регулярно проходят обследование на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учреждении проводится усиленная санитарная обработка. Специалисты бригады радиационной, химической и биологической защиты полностью обработали приемное отделение, завершают обработку терапевтического корпуса.

Число заразившихся COVID-19 в Курской области составляет 308 человек. Выздоровели и выписались из больниц 36 человек, три человека скончались.