Власти Индии направят 150 миллиардов рупий на борьбу с коронавирусом

Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия. Архивное фото

Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Индии Нарендра Моди одобрил выделение суммы в 150 миллиардов рупий (около $2 млрд) в целях поддержки программы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса , говорится в распространенном сообщении индийского кабмина.

Согласно документу, эти средства будут распределены по нескольким направлениям. Половина из них пойдет на реализацию срочных мер, остальные - на среднесрочную перспективу (от года до четырех лет). Пакет мер реагирования на распространение COVID-19 включает в себя создание специализированных лечебных учреждений и лабораторий для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В рамках плана правительства также предусмотрена закупка медицинского оборудования и лекарств, страхование медперсонала, выделение грантов на исследовательские программы. Кроме того, часть средств будет направлена на поддержку штатов и союзных территорий.

Число заразившихся коронавирусом в Индии на сегодняшний день составляет 21 393, прирост за последние сутки составил примерно 1,4 тысячи человек. Всего в Индии 4257 выздоровевших, 681 скончавшийся и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.