Вебинар о спецпроектах ко Дню Победы пройдет в рамках SputnikPro

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вебинар на тему "Как сделать спецпроект или серию материалов ко Дню Победы интересно и не так, как каждый год" состоится в пятницу, 24 апреля, в рамках программы мастер-классов SputnikPro. На нем выступят журналисты, историки и поисковики из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Молдавии.

Международное информационное агентство и радио Sputnik открыло "онлайн-сезон" своего проекта SputnikPro в середине марта. В режиме вебинаров эксперты рассказывают журналистам, например, о том, что такое коронавирус, как проверять информацию в узкоспециальных темах, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники имеют возможность отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.