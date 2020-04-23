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2020-04-23T13:36
https://ria.ru/20200423/1570461751.html
Вебинар о спецпроектах ко Дню Победы пройдет в рамках SputnikPro
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РИА Новости

Вебинар о спецпроектах ко Дню Победы пройдет в рамках SputnikPro

13:36 23.04.2020
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© РИА Новости / Борис КудояровСалют Победы на Красной площади. 9 мая 1945 года
Салют Победы на Красной площади. 9 мая 1945 года
© РИА Новости / Борис Кудояров
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вебинар на тему "Как сделать спецпроект или серию материалов ко Дню Победы интересно и не так, как каждый год" состоится в пятницу, 24 апреля, в рамках программы мастер-классов SputnikPro. На нем выступят журналисты, историки и поисковики из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Молдавии. 
Вебинар начнется в 13:00 мск, зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке.
Вебинар откроет главный специалист Научного отдела РВИО Константин Пахалюк, а со стороны российских журналистов выступит заместитель директора Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская.
Международное информационное агентство и радио Sputnik открыло "онлайн-сезон" своего проекта SputnikPro в середине марта. В режиме вебинаров эксперты рассказывают журналистам, например, о том, что такое коронавирус, как проверять информацию в узкоспециальных темах, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники имеют возможность отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени. 
Развивающий семинар для журналистов SputnikPro
13 апреля, 22:12
Сотни журналистов ближнего зарубежья включились в SputnikPro
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФронтовые письма времён Великой Отечественной войны в руках посетительницы пункта приема документов для проекта "Дорога памяти" во флагманском информационном центре ВДНХ в Москве.
Фронтовые письма времён Великой Отечественной войны в руках посетительницы пункта приема документов для проекта Дорога памяти во флагманском информационном центре ВДНХ в Москве
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Фронтовые письма времён Великой Отечественной войны в руках посетительницы пункта приема документов для проекта "Дорога памяти" во флагманском информационном центре ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Глеб СпиридоновБоец читает газету. Второй Белорусский фронт.
Боец читает газету. Второй Белорусский фронт
2 из 3
Боец читает газету. Второй Белорусский фронт.
© РИА Новости / Глеб Спиридонов
© РИА Новости / Александр КрасавинПраздничный салют в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Праздничный салют в честь Победы в Великой Отечественной войне
3 из 3
Праздничный салют в честь Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Александр Красавин
1 из 3
Фронтовые письма времён Великой Отечественной войны в руках посетительницы пункта приема документов для проекта "Дорога памяти" во флагманском информационном центре ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 3
Боец читает газету. Второй Белорусский фронт.
© РИА Новости / Глеб Спиридонов
3 из 3
Праздничный салют в честь Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Александр Красавин
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило соглашение о сотрудничестве с Международной школой менеджмента Jagannath
25 февраля, 18:40
Индийская школа Jagannath расширит участие в проекте SputnikPro
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