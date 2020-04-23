Вебинар о спецпроектах ко Дню Победы пройдет в рамках SputnikPro

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Вебинар на тему "Как сделать спецпроект или серию материалов ко Дню Победы интересно и не так, как каждый год" состоится в пятницу, 24 апреля, в рамках программы мастер-классов SputnikPro. На нем выступят журналисты, историки и поисковики из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Молдавии.
Вебинар начнется в 13:00 мск, зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке.
Вебинар откроет главный специалист Научного отдела РВИО Константин Пахалюк, а со стороны российских журналистов выступит заместитель директора Дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская.
Международное информационное агентство и радио Sputnik открыло "онлайн-сезон" своего проекта SputnikPro в середине марта. В режиме вебинаров эксперты рассказывают журналистам, например, о том, что такое коронавирус, как проверять информацию в узкоспециальных темах, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники имеют возможность отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
13 апреля, 22:12Сотни журналистов ближнего зарубежья включились в SputnikPro
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФронтовые письма времён Великой Отечественной войны в руках посетительницы пункта приема документов для проекта "Дорога памяти" во флагманском информационном центре ВДНХ в Москве.
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Фронтовые письма времён Великой Отечественной войны в руках посетительницы пункта приема документов для проекта "Дорога памяти" во флагманском информационном центре ВДНХ в Москве.
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Праздничный салют в честь Победы в Великой Отечественной войне.
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Фронтовые письма времён Великой Отечественной войны в руках посетительницы пункта приема документов для проекта "Дорога памяти" во флагманском информационном центре ВДНХ в Москве.
3 из 3
Праздничный салют в честь Победы в Великой Отечественной войне.
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25 февраля, 18:40Индийская школа Jagannath расширит участие в проекте SputnikPro