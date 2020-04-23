Полиция Кузбасса организовала проверки на местах пожаров в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 23 апр - РИА Новости. Полиция Кузбасса организовала проверки во всех населенных пунктах Кемеровской области, где произошли пожары, сотрудники полиции выехали на места происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее сообщалось, что пожар уничтожил двадцать два строения, в том числе 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт в селе Постниково Ижморского района, три дома горят в селе Краснинское Промышленновского района, шесть домов – в селе Пашково Яшкинского района и четыре дома в жилом районе Кедровка города Кемерово.
"В настоящее время на местах происшествий во взаимодействии с другими экстренными службами работают сотрудники органов внутренних дел. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, участвуют в обеспечении общественного порядка. По распоряжению начальника главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на места происшествий отправлены сотрудники полиции из числа руководства областного полицейского главка", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что, учитывая масштабы пожара в Ижморском районе, на место отправлена следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Кемеровской области.
"По фактам возгораний организованы проверки, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством", – сообщили в ведомстве.