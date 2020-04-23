Полиция Кузбасса организовала проверки на местах пожаров в Кузбассе

"В настоящее время на местах происшествий во взаимодействии с другими экстренными службами работают сотрудники органов внутренних дел. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, участвуют в обеспечении общественного порядка. По распоряжению начальника главного управления МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на места происшествий отправлены сотрудники полиции из числа руководства областного полицейского главка", – говорится в сообщении.