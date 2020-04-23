Верховный суд не принял иск, оспаривающий указ о нерабочих днях в апреле

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ не стал принимать к рассмотрению иск, оспаривающий указ президента о введении в апреле нерабочих дней, сообщили РИА Новости в суде.

Согласно карточке дела, в иске оспаривались несколько пунктов подписанного 2 апреля указа президента "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В частности, истец просила признать недействительными пункты о введении с 4 по 30 апреля нерабочих дней, о приостановке деятельности отдельных организаций и об установлении особого порядка передвижения.

В суде отметили, что иск был подан 22 апреля, его передали для изучения судье административной коллегии, а тот отказался принять его к рассмотрению. Мотивы такого решения пока не объявлены.