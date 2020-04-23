Число заболевших COVID-19 в Курской области выросло до 308

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших COVID-19 Курской области выросло до 308 человек после того, как в минувшие сутки подтвердились 32 новых случая заражения, сообщила администрация региона.

"По данным на утро четверга, в Курской области зарегистрировано 308 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 32 выявлены в минувшие сутки", - говорится в сообщении.

Под медицинским наблюдением находятся 269 пациентов: 85 – на лечении в областной инфекционной больнице имени Н.А. Семашко, 184 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Увеличилось число выписавшихся – теперь их 36 человек. Скончались с начала пандемии три человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.