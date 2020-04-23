ФСИН опровергла сообщения о голодовке певца Чельдиева

Ранее Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям. Позже его адвокат Батраз Кульчиев сообщил, что Чельдиев объявил сухую голодовку.