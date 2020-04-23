ФСИН опровергла сообщения о голодовке певца Чельдиева

ПЯТИГОРСК, 23 апр - РИА Новости. Призывавший к митингам во Владикавказе оперный певец Вадим Чельдиев, который объявил о голодовке после заключения под стражу, принимает пищу в соответствии с распорядком дня, сообщает управление УФСИН по Ставропольскому краю.
Ранее Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям. Позже его адвокат Батраз Кульчиев сообщил, что Чельдиев объявил сухую голодовку.
"В ряде СМИ появилась информация о том, что в СИЗО-2 подозреваемый Чельдиев якобы объявил голодовку. Данная информация не соответствует действительности. Чельдиев принимает пищу в соответствии с распорядком дня", - говорится в сообщении.
В понедельник, по данным следствия, во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.
23 апреля, 13:26Дело о митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК