В МИД считают, что формат G7 подрывает дискуссия вокруг ВОЗ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Формат "Большой семерки" ( Формат "Большой семерки" ( G7 ) серьезно подрывается дискуссией вокруг Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ), ряд лидеров после решений о полной поддержке говорит ровно обратное, заявил замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД России Павел Князев в ходе презентации доклада клуба "Валдай" на тему "БРИКС и пандемия соперничества".

"Восприятие "семерки" как форума, формата, на мой взгляд, серьезно подрывается этой дискуссией вокруг ВОЗ. В согласованном, одобренном, принятом, утвержденном семью лидерами решении говорится о полной поддержке (ВОЗ – ред.) – full support WHO. После этого те же самые лидеры выходят к прессе и говорят ровно противоположное", - заявил Князев.

"Кто-то высказывается в поддержку, кто-то аккуратно вопрос обходит, кто-то выступает с резкой критикой и отторжением. О какой группе мы можем тогда говорить...? Конечно им самим разбираться, но вопрос не должен ставиться в парадигме "свой-чужой", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.