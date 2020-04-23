СК оценит действия мэрии Петрозаводска после сноса советского памятника

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональным следователям оценить действия властей Петрозаводска , которые разрешили демонтировать памятник советскому воину, погибшему в боях за город. Об этом сообщается на сайте СК

Речи идет о памятном знаке, установленном в 1996 году в районе Ключевского карьера — на месте гибели бойца истребительного батальона Якова Степанова, оборонявшего Петрозаводск в 1941 году. Это металлическая стела с мемориальной доской.

Как сообщали СМИ, в феврале, после вырубки части парка, памятник демонтировали с согласия мэрии Петрозаводска. Предполагается, что на этом месте построят детский сад, причем с одной стороны он будет примыкать к шестиполосной трассе, а с другой — выходить прямо на десятиметровый обрыв, ведущий к карьеру.

Местные жители восстановили стелу. Городские власти заявляли, что она не считается объектом культурного наследия, но обещали поставить новый памятник.