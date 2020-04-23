В Ивановской области число заразившихся коронавирусом достигло 239

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , у которых диагностировали коронавирус , за сутки выросло на 14 - до 239 человек, 41 выздоровел, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 23 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 239 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 14 диагнозов)", - говорится в сообщении.

По 15 положительным экспресс-тестам, ранее направленным в федеральные лаборатории, получены отрицательные результаты, отмечают в правительстве региона.

"Сегодня выписывают с выздоровлением девять пациентов, суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровел 41 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

Два пациента с подтвержденным диагнозом скончались. Как отмечают власти, в обоих случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Всего под наблюдением врачей по коронавирусной инфекции с конца января находились 6210 человек, за сутки под наблюдение взято 304 человека. После двухнедельного карантина выписаны 4468 человек, за сутки выписаны 60 человек. На сегодняшний день под наблюдением остаются 1742 человека с разными сроками окончания карантина.

Госпитализированы с симптомами простудных заболеваний 155 человек, самочувствие у большинства удовлетворительное. У 11 пациентов с пневмонией подтвержден COVID-19.