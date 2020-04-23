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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T13:19
https://ria.ru/20200423/1570460285.html
Сирийская оппозиция заявила об отсутствии заболевших COVID-19 в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1036x0_80_0_0_efef4af1361c0d4a2e79061576be18bd.jpg
РИА Новости

Сирийская оппозиция заявила об отсутствии заболевших COVID-19 в Идлибе

13:19 23.04.2020
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Случаев заражения коронавирусом не выявлено среди сирийцев, проживающих в районах, подконтрольных вооруженной оппозиции на севере Сирии, провинции Идлиб, заявил РИА Новости глава делегации от сирийской оппозиции в Астане Ахмад Тоуме.
"Министерство здравоохранения временного правительства сделала сотни анализов, получив тесты в освобожденных районах (территории, контролируемые незаконными вооруженными бандформированиями). На данный момент нет ни одного положительного результата", - сказал Тоуме.
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По словам представителя оппозиции, врачи, находящиеся в районе Идлиба, прошли подготовку, в том числе и в Турции, и способны работать с пациентами, у которых обнаружен вирус или есть симптомы.
В рамках борьбы с распространением коронавируса Тоуме отметил эффективность закрытия границы и запрет на ее пересечение сирийскими беженцами, которые в предпраздничные дни, как правило, ездят навещать своих родных.
"У нас есть также опасения о распространении вируса с территорий... (контролируемых сирийскими властями). Во-первых, мы не знаем о масштабах эпидемии коронавируса в тех районах. Во-вторых, у нас нет возможности тестировать всех, кто прибывает", - добавил Тоуме.
Появление зараженных людей, по словам Тоуме, опасно особенно в местах, где находятся лагеря с беженцами, в связи с отсутствием достаточного медицинского обеспечения, а возможности обеспечить всем необходимым больных минимальны.
Глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем ранее рассказал РИА Новости, что, по имеющимся у правозащитников данным, медицинская помощь лагерям беженцев на захваченных боевиками территориях полностью отсутствует. Наиболее опасными сегодня, по словам правозащитника, являются неконтролируемые коридоры, через которые граждан переправляют на подконтрольные сирийским властям территории не только из Идлиба и районов Заевфратья, но и с территории Ливана, где в лагерях проживают сотни тысяч сирийских беженцев. Все, кто пользуется данными коридорами, не проходят никакого медицинского контроля и могут являться распространителями вируса в больших масштабах, считают они.
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По мнению правозащитников, сведения о больных коронавирусом в лагерях беженцев умышленно умалчиваются, а ответственность за возможную вспышку эпидемии протурецкая оппозиция и страны Запада попытаются возложить на Дамаск.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абуль Гейт в ранее заявлял об опасности распространения коронавируса среди более чем 12 миллионов сирийских беженцев, большинство из которых живут в палаточных лагерях. Из них 6,5 миллиона находятся внутри страны.
Правительство САР ввело комендантский час с 25 марта, с 18.00 до 6.00 полностью запрещено передвижение во всех населенных пунктах страны, в выходные запрет начинается с 12.00. Запрещено передвижение транспорта между городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. В населенных пунктах продолжают работать продуктовые магазины и аптеки. По последним данным, официально в САР подтверждены 39 случаев заражения, три человека умерли и пятеро выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАхмад КаземИдлиб (мухафаза)Лига арабских государствДамаск (город)ЛиванВ мире
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