Число заболевших COVID-19 медиков в Саратовской области выросло до 17

САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медработников среди заболевших коронавирусом в Число медработников среди заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось до 17 человек, сообщила замруководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 23 апреля лабораторно подтверждены 229 случаев заражения коронавирусом . Четыре человека с COVID-19 скончались, еще 30 человек выздоровели. Среди заболевших к 16 апреля было пять медработников, 22 апреля стало известно о заражении COVID-19 сотрудницы областной психиатрической больницы.

"Количество медицинских работников, которые заразились за этот период, составляет 17 человек", - сказала Матвеева в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

"Все наши медицинские работники, о которых было сказано, находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых среди них нет", - добавил на брифинге первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Он уточнил, что на территории области нет ни одного медицинского работника, который бы заразился в результате оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Власти области с 28 марта по 30 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, с 30 марта по 30 апреля ввели дополнительные ограничительные меры, обязав всех граждан не покидать свои дома и разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. В городе Ершове и Балтайском районе введен карантин, туда запрещен въезд и выезд.