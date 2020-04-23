Губернатор пообещал помочь пострадавшим от пожаров жителям Кузбасса

КЕМЕРОВО, 23 апр - РИА Новости. Жители Кузбасса, пострадавшие от пожара, получат помощь, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Жители Кузбасса, пострадавшие от пожара, получат помощь, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил 22 строения, в том числе 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт в селе Постниково Ижморского района, три дома горят в селе Краснинское Промышленновского района. Также шесть домов горят в селе Пашково Яшкинского района и четыре дома - в жилом районе Кедровка.

"Пожар оставил семьи без крова. Органы социального обеспечения в ближайшие часы снабдят пострадавших питанием и временным жильем, окажут медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем будет решаться вопрос обеспечения погорельцев постоянным жильем", – приводит пресс-служба заявление Цивилева, находящегося на месте пожаров в селе Постниково Ижморского района.

Уточняется, что в пострадавших от пожара домах жили 36 человек, в том числе 13 детей. Всех их временно разместят в Ижморской школе-интернате психолого-педагогической поддержки. Жителей села Постниково доставят в школу-интернат автобусами, обеспечат спальными местами и горячим питанием.

По оперативным данным ГУ МЧС России по Кемеровской области , в пожаре никто не пострадал. Для тушения направлены десять единиц техники МЧС. Также выехали две мобильные группы пожаротушения областного департамента лесного комплекса.

По оперативным данным регионального МЧС, в селе Краснинское, где горят три частных дома, пострадавших нет. С огнем борются специалисты трех отделений пожарной охраны и добровольная пожарная команда. Пожарные используют ранцевые опрыскиватели, которые применяются для тушения лесных пожаров.

При необходимости к ликвидации возгораний будут привлечены дополнительные силы и средства. Причины пожаров выясняются, на местах работают представители надзорных органов.