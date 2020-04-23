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2020-04-23T13:18
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Губернатор пообещал помочь пострадавшим от пожаров жителям Кузбасса
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РИА Новости

Губернатор пообещал помочь пострадавшим от пожаров жителям Кузбасса

13:18 23.04.2020
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 23 апр - РИА Новости. Жители Кузбасса, пострадавшие от пожара, получат помощь, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Ранее сообщалось, что пожар уничтожил 22 строения, в том числе 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт в селе Постниково Ижморского района, три дома горят в селе Краснинское Промышленновского района. Также шесть домов горят в селе Пашково Яшкинского района и четыре дома - в жилом районе Кедровка.
"Пожар оставил семьи без крова. Органы социального обеспечения в ближайшие часы снабдят пострадавших питанием и временным жильем, окажут медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем будет решаться вопрос обеспечения погорельцев постоянным жильем", – приводит пресс-служба заявление Цивилева, находящегося на месте пожаров в селе Постниково Ижморского района.
Уточняется, что в пострадавших от пожара домах жили 36 человек, в том числе 13 детей. Всех их временно разместят в Ижморской школе-интернате психолого-педагогической поддержки. Жителей села Постниково доставят в школу-интернат автобусами, обеспечат спальными местами и горячим питанием.
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По оперативным данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, в пожаре никто не пострадал. Для тушения направлены десять единиц техники МЧС. Также выехали две мобильные группы пожаротушения областного департамента лесного комплекса.
По оперативным данным регионального МЧС, в селе Краснинское, где горят три частных дома, пострадавших нет. С огнем борются специалисты трех отделений пожарной охраны и добровольная пожарная команда. Пожарные используют ранцевые опрыскиватели, которые применяются для тушения лесных пожаров.
При необходимости к ликвидации возгораний будут привлечены дополнительные силы и средства. Причины пожаров выясняются, на местах работают представители надзорных органов.
Особый противопожарный режим по распоряжению Правительства Кузбасса установлен в большинстве территорий с 18 апреля, а в Ижморском муниципальном округе – с 20 апреля. Режим будет действовать до 1 июня.
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Сергей ЦивилевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская областьПроисшествия
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