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2020-04-23T13:17
https://ria.ru/20200423/1570460115.html
Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроекты о развитии АПК
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РИА Новости

Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроекты о развитии АПК

13:17 23.04.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Госдума до конца весенней сессии планирует рассмотреть порядка десяти законопроектов, направленных на развитие агропромышленного сектора, заявил вице-спикер ГД Алексей Гордеев.
"По поручению председателя Госдумы РФ Вячеслава Викторовича Володина в настоящее время готовится график рассмотрения проектов законов, регулирующих отдельные положения агропромышленной отрасли. Надеюсь, что все законопроекты получат статус приоритетных", - приводятся слова Гордеева в сообщении его пресс-службы.
В частности, речь идет о проекте закона, который сможет создать дополнительные условия для развития в России эффективного рынка семян, снятия избыточных административных барьеров в сфере семеноводства. Еще один проект закона устанавливает обязательные требования к безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами.
"Кроме того, на рассмотрении нижней палаты парламента будет предложен законопроект, устанавливающий правовые основы государственного контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки", - сообщил Гордеев.
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По его словам, законопроекты в настоящее время проходят стадию согласования в правительстве РФ.
"Председатель Государственной думы придает большое значение этим документам, считает важным, чтобы они были внесены в Госдуму как можно скорее. Он готов обратиться в кабинет министров с просьбой ускорить стадию согласования всего пакета документов, чтобы к концу весенней сессии Госдума смогла рассмотреть эти проекты законов на своих пленарных заседаниях", - заявил Гордеев.
Планируется, что всего к концу июля ГД рассмотрит порядка десяти приоритетных законопроектов, направленных на развитие агропромышленного сектора, отмечается в сообщении.
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РоссияГосдума РФЭкономика
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