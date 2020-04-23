Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроекты о развитии АПК

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Госдума до конца весенней сессии планирует рассмотреть порядка десяти законопроектов, направленных на развитие агропромышленного сектора, заявил вице-спикер ГД Алексей Гордеев.

"По поручению председателя Госдумы РФ Вячеслава Викторовича Володина в настоящее время готовится график рассмотрения проектов законов, регулирующих отдельные положения агропромышленной отрасли. Надеюсь, что все законопроекты получат статус приоритетных", - приводятся слова Гордеева в сообщении его пресс-службы.

В частности, речь идет о проекте закона, который сможет создать дополнительные условия для развития в России эффективного рынка семян, снятия избыточных административных барьеров в сфере семеноводства. Еще один проект закона устанавливает обязательные требования к безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами.

"Кроме того, на рассмотрении нижней палаты парламента будет предложен законопроект, устанавливающий правовые основы государственного контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки", - сообщил Гордеев.

По его словам, законопроекты в настоящее время проходят стадию согласования в правительстве РФ.

"Председатель Государственной думы придает большое значение этим документам, считает важным, чтобы они были внесены в Госдуму как можно скорее. Он готов обратиться в кабинет министров с просьбой ускорить стадию согласования всего пакета документов, чтобы к концу весенней сессии Госдума смогла рассмотреть эти проекты законов на своих пленарных заседаниях", - заявил Гордеев.