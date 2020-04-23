В Великобритании начали тестирование на наличие антител к COVID-19

ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство объявило о начале первой волны масштабного тестирование населения на наличие антител к Британское правительство объявило о начале первой волны масштабного тестирование населения на наличие антител к коронавирусу

"Исследование поможет понять нынешний уровень распространения инфекции и узнать, у скольких людей, скорей всего, имеются антитела к вирусу", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.

В ближайшее время порядка 20 тысяч семей в Англии получат приглашения принять участие в тестировании.

"Участники исследования будут представлять собой репрезентативную выборку, отражающую население Великобритании по возрасту и географии. Результаты помогут ученым и правительству в реагировании на вспышку коронавируса. Первые результаты, как ожидается, будут получены к началу мая", - отмечается в сообщении.

"Всего 25 тысяч примут участие в пилотной фазе исследования, а в течение 12 месяцев планируется увеличить количество участников до 300 тысяч", - сообщает минздрав.

Тест будет простым: участники ответят на несколько вопросов прошедших специальную подготовку медработников и самостоятельно сделают мазки слизистой носа и горла. Следующие пять недель они будут делать тесты еженедельно, а затем – в течение 12 месяцев – ежемесячно.

Порядка тысячи человек – только те, у кого нет никаких симптомов заболевания, - будут сдавать также анализы крови.

Результаты своих анализов участники будут узнавать от лечащих врачей.

Общее количество смертей от COVID-19 в Британии превысило 18 тысяч, зараженных - 133 тысячи.