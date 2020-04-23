Онлайн-конференция об интернет-акции "Бессмертный полк - онлайн"

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Участники:
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав КУЗНЕЦОВ;
- первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир ГАБРИЕЛЯН.
Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране, соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан, принимая во внимание важность празднования Дня Победы, особенно в юбилейный год, предлагает проведение онлайн-формата шествия, который позволит гражданам России 9 мая 2020 года дистанционно рассказать о подвиге своих родных.
В ходе мероприятия будет представлен проект "Бессмертный полк - онлайн", партнерами которого стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group.
Участнику акции будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru или на одной из партнёрских площадок: сайте проекта "Банк Памяти", либо в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.
Трансляция "Шествия" запланирована на медиаэкранах России, в том числе г. Москвы, различных online-платформах, а также портале "Бессмертного полка России" www.polkrf.ru
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Участники:
- сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Станислав КУЗНЕЦОВ;
- первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир ГАБРИЕЛЯН.
Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране, соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан, принимая во внимание важность празднования Дня Победы, особенно в юбилейный год, предлагает проведение онлайн-формата шествия, который позволит гражданам России 9 мая 2020 года дистанционно рассказать о подвиге своих родных.
В ходе мероприятия будет представлен проект "Бессмертный полк - онлайн", партнерами которого стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group.
Участнику акции будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru или на одной из партнёрских площадок: сайте проекта "Банк Памяти", либо в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.
Трансляция "Шествия" запланирована на медиаэкранах России, в том числе г. Москвы, различных online-платформах, а также портале "Бессмертного полка России" www.polkrf.ru
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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