В Греции продлили ограничения по коронавирусу

АФИНЫ, 23 апр – РИА Новости. Все ограничительные меры, введённые в Все ограничительные меры, введённые в Греции для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 , продлеваются на неделю, до 4 мая, сообщил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас на брифинге в четверг.

В Греции 27 апреля должны были истечь различные ограничения, введенные с середины марта. В стране не работает большинство предприятий, запрещен бесцельный выход из дома и передвижение на автомобилях.

"Сегодня я объявляю, что все ограничительные меры, которые действуют до 27 апреля, продлеваются на неделю, до 4 мая. В начале следующей недели премьер-министр Кириакос Мицотакис обратится к грекам и представит план правительства на следующий период", - сказал Петсос.

Он заявил, что переход к нормальной жизни будет медленным, постепенным, разбит на фазы, рассчитанные май-июнь.

"К каждой фазе мы будем переходить от недели к неделе", - сказал Петсас.

По его словам, это сделано для того, чтобы не ухудшилась ситуация с коронавирусом, которая в Греции намного лучше, чем в соседних странах.

Официальный представитель правительства представил графики, согласно которым рост новых случаев инфицирования и смертность от COVID-19 в Греции намного ниже, чем в европейских странах с аналогичным населением.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.