Для победы над коронавирусом нужны общие усилия всех стран, уверен Песков

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Скоординированные усилия всех стран необходимы для победы над коронавирусом и вывода мировой экономики из кризиса, Россия находится в контакте с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали представителю Кремля вопрос, насколько в России считают китайские власти ответственными за то, как распространился коронавирус, и тот эффект, который в итоге нанесен мировой экономике.
"Мы считаем, что коронавирус является общим вызовом для всего человечества, является вызовом для всемирной экономики и для каждой страны в отдельности. Президент Путин убежден, что для общей победы над коронавирусом и над постепенным выводом мировой экономики из кризиса необходимы совместные скоординированные усилия. Именно поэтому мы находимся в полном контакте с нашими китайскими партнерами", - сказал Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.