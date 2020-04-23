Для победы над коронавирусом нужны общие усилия всех стран, уверен Песков

Журналисты задали представителю Кремля вопрос, насколько в России считают китайские власти ответственными за то, как распространился коронавирус, и тот эффект, который в итоге нанесен мировой экономике.

"Мы считаем, что коронавирус является общим вызовом для всего человечества, является вызовом для всемирной экономики и для каждой страны в отдельности. Президент Путин убежден, что для общей победы над коронавирусом и над постепенным выводом мировой экономики из кризиса необходимы совместные скоординированные усилия. Именно поэтому мы находимся в полном контакте с нашими китайскими партнерами", - сказал Песков.