В Москве снизилось число преступлений за время ограничений по COVID-19

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.
Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.
На улицах почти никого нет, люди остаются дома.
С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.
С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.
Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.
Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.
С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.
С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.
Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.
Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.
Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.
Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.
Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.
Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.
Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.
Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.
В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.
Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.
Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.
Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.
На улицах почти никого нет, люди остаются дома.
С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.
Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.
С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.
Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.
Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.
Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.
Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.
Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.