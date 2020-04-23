В Москве снизилось число преступлений за время ограничений по COVID-19

"C 1 апреля по 22 апреля в Москве снизилось количество совершенных преступлений… в том числе грабежей на 66,4%, разбойных нападений - на 78,3%. На 57% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, и на 59,1% снизилось число пострадавших в ДТП", - говорится в сообщении.