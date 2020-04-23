Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-23T13:13
https://ria.ru/20200423/1570459634.html
В Москве снизилось число преступлений за время ограничений по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570408224_0:89:2592:1547_1036x0_80_0_0_5a7c0af826eba69fa5d7ed80c21d72cb.jpg
РИА Новости

В Москве снизилось число преступлений за время ограничений по COVID-19

13:13 23.04.2020
361
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Киевском вокзале в Москве
Сотрудники правоохранительных органов на Киевском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов на Киевском вокзале в Москве
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Число грабежей в Москве за время ограничений по COVID-19 сократилось на две трети, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"C 1 апреля по 22 апреля в Москве снизилось количество совершенных преступлений… в том числе грабежей на 66,4%, разбойных нападений - на 78,3%. На 57% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, и на 59,1% снизилось число пострадавших в ДТП", - говорится в сообщении.
"Реализация комплекса профилактических мер в период проведения профилактических мероприятий привела к сокращению числа фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 47,6%, краж - на 29,3%, в том числе из квартир граждан - на 62%", - добавили в ГУМВД.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Никого? Никого! Москва в режиме изоляции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

Москва во время режима самоизоляции жителей
1 из 12

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

Курьер службы доставки еды Delivery Club на Калужской площади в Москве
2 из 12

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

Храм Святого ученика Иоанна Воина на улице Большая Якиманка в Москве
3 из 12

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

Площадь Пречистенские ворота в Москве
4 из 12

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

Вид с Крымского моста на территорию ЦПКиО имени М. Горького
5 из 12

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

Велосипедисты на Фрунзенской набережной в Москве
6 из 12

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

Женщина в маске на улице Большая Якиманка в Москве
7 из 12

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

Женщины с собакой на Фрунзенской набережной в Москве
8 из 12

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

Сотрудники ДПС на Калужской площади в Москве
9 из 12

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Москва во время режима самоизоляции жителей
10 из 12

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

Женщина в маске на Калужской площади в Москве
11 из 12

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

Храм Христа Спасителя в Москве
12 из 12

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
201003
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГУМВДМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
10:15Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
10:14В Совфеде прокомментировали слова Трампа о контроле над вооружениями
10:11В США самолет насмерть сбил человека на ВПП аэропорта Остина
10:10В немецкие суды поступило около тысячи исков по введенным ограничениям
10:10В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки
10:06В Волгоградской области ищут сбежавшего из дома мальчика
10:05Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа
10:01Лукашенко призвал защищать память о победе в ВОВ от клеветы
10:00В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
09:58Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
09:57В Каспийском море нашли тела двух пропавших в 2015 году нефтяников
09:56Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
09:56В Воронежской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
09:53Учебный год в Подмосковье завершится по графику
09:53В Челябинской области умерла пациентка с коронавирусом
09:48В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19
09:48В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам
09:47В МЧС предупредили о погодных аномалиях в регионах
09:42Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР
Лента новостейМолния