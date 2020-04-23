Эксперт сравнил оценку срока возобновления рейсов за рубеж с гаданием

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Оценка сроков возобновления международного авиасообщения подобна гаданию на кофейной гуще; если принятые большинством стран строгие меры сохранятся, то международное сообщение будет восстанавливаться долго, сообщил РИА Новости эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев ранее заявил в интервью газете "Коммерсант", что, по его ожиданиям, международное авиасообщение, прекращенное в связи с коронавирусом, возобновится в апреле 2021 года.
"Что касается оценки сроков открытия сообщения, это подобно гаданию на кофейной гуще. Можно сказать одно: сегодня большинство стран предпочитает строгие меры, даже если это дорого обходится экономике. Если такая политика сохранится, то международное сообщение будет восстанавливаться долго, плюс будут риски, что появление "вторых волн" заболеваний будет восстанавливать барьеры, если их успеют снять", - сказал Пантелеев.
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Филев также отмечал, что меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, не будет коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии, которая вызовет те же самые действия со стороны государства. По мнению Филева, мировая авиация в целом также начнет восстанавливаться через год.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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