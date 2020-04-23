Эксперт сравнил оценку срока возобновления рейсов за рубеж с гаданием

"Что касается оценки сроков открытия сообщения, это подобно гаданию на кофейной гуще. Можно сказать одно: сегодня большинство стран предпочитает строгие меры, даже если это дорого обходится экономике. Если такая политика сохранится, то международное сообщение будет восстанавливаться долго, плюс будут риски, что появление "вторых волн" заболеваний будет восстанавливать барьеры, если их успеют снять", - сказал Пантелеев.