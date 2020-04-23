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2020-04-23T13:11
https://ria.ru/20200423/1570459523.html
В ЛДПР призвали ужесточить наказания за преступления против пенсионеров
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РИА Новости

В ЛДПР призвали ужесточить наказания за преступления против пенсионеров

13:11 23.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ЛДПР поддерживает идею об ужесточении ответственности за преступления в отношении пенсионеров, фракция даже подготовила соответствующий проект с поправками в Уголовный кодекс РФ, однако не получила необходимый отзыв от правительства на него, заявил зампред фракции, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина сообщала РИА Новости, что намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
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"Вопрос в нынешней ситуации крайне актуальный. Наши пенсионеры в абсолютном большинстве случаев фактически беззащитны перед действиями злоумышленников. Люди пожилые, физически ослабленные и, кроме того, юридически неподготовленные чаще становятся жертвами преступлений. Фракция ЛДПР давно разработала соответствующий законопроект для введения в Уголовном кодексе РФ нового квалифицирующего признака на случай совершения преступления по отношению к пенсионерам. Законопроект, согласно требованиям регламента, был направлен в правительство и Верховный Суд РФ. Отзыв Верховного Суда получен, но официального ответа из правительства пока, к сожалению, нет, что не дает нам возможности внести законопроект на рассмотрение Государственной думы", - заявил Нилов, которого цитирует пресс-служба комитета.
Он отметил, что фракция ЛДПР давно занимается этой темой и полностью разделяет идею обеспечения защиты граждан пенсионного возраста, и пригласил всех депутатов присоединиться к подготовке проекта: так можно увеличить шансы на его принятие.
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Согласно подготовленной фракцией инициативе, в часть первую статьи 63 Уголовного кодекса предлагается внести изменения, дополнив обстоятельства, отягчающие наказание, преступлением в отношении лица, достигшего пенсионного возраста.
По действующему законодательству, при внесении в Госдуму поправок в Уголовный кодекс авторы инициативы должны получить официальные отзывы правительства и Верховного суда.
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РоссияЕлена ВторыгинаЯрослав НиловЛДПРГосдума РФОбщество
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