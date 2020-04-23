Песков переадресовал оперштабу вопрос о цифровых пропусках в регионах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал координационной комиссии правительства РФ и оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса вопрос о введении в других регионах практики цифровых пропусков вслед за Москвой.
"Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о распространении практики цифровых пропусков на другие регионы вслед за Москвой.
"Безусловно, должны приниматься все меры. Ситуация непростая, и должны приниматься все меры, которые могут быть эффективными в плане борьбы с распространением коронавируса", - добавил он.
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