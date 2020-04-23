Песков переадресовал оперштабу вопрос о цифровых пропусках в регионах

"Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о распространении практики цифровых пропусков на другие регионы вслед за Москвой.