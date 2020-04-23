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2020-04-23T13:07
https://ria.ru/20200423/1570459305.html
Участники конкурса "Цифровой прорыв" поддержат малый и средний бизнес
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РИА Новости

Участники конкурса "Цифровой прорыв" поддержат малый и средний бизнес

13:07 23.04.2020
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© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Участники Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – помогут найти оптимальные ИТ-решения для малых и средних предприятий в условиях пандемии, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Как отметили в пресс-службе, многие малые и средние предприятия, пострадавшие от пандемии, направляют основные ресурсы на то, чтобы перейти в режим онлайн-функционирования. Таким предпринимателям необходим дополнительный ресурс разработчиков, которые смогут предложить конкретные ИТ-решения.
"Цифровой Прорыв" запускает прием кейсов от владельцев малого и среднего бизнеса. Решением 10 кейсов, которые будут выбраны по итогам народного голосования, займутся участники нашего конкурса. Участники "Цифрового прорыва" готовы оказать поддержку малому и среднему бизнесу, по-новому посмотреть на текущие цифровые задачи бизнеса и предложить действительно актуальные решения", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Представители МСП, у которых есть потребность в поиске IT-решений, могут заполнить анкету с техническим описанием проблемы, рассказом о проекте и обоснованием его социальной значимости на сайте цифровойпрорыв.рф. Подать заявку можно до 30 мая. Эксперты "Цифрового прорыва" обработают все входящие анкеты. Кейсы, прошедшие модерацию, будут размещены на сайте. Наиболее востребованные из них будут выбраны народным голосованием, которое пройдет с 11 июня по 15 июля. Пользователи рунета самостоятельно определят самые актуальные задачи. На решение участникам очных хакатонов конкурса будет представлено 10 кейсов, набравших наибольшее количество голосов.
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"Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, который также является частью платформы "Россия - страна возможностей", помогают предпринимателю не только начать и развивать свой бизнес, но и удержать его. В настоящее время, помимо сервисов по  расчету рыночной ниши и примерного бизнес-плана, оценки конкурентов, поиска поставщиков, получения информации о закупках крупнейших заказчиков, проверки контрагента и так далее, доступен каталог дополнительных мер поддержки в условиях распространения новой короновирусной инфекции, открыта горячая линия для бизнеса, организован сбор обратной связи о нарушениях моратория на проверки бизнеса. Если же появляется необходимость в индивидуальном нестандартном решении конкретной ситуации, особенно при переводе бизнеса в online, то инициатива участников конкурса "Цифрового прорывая" станет идеальным решением", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора Корпорации МСП, руководителя проекта "Бизнес-навигатор МСП" Светланы Кузнецовой.
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