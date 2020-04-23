Участники конкурса "Цифровой прорыв" поддержат малый и средний бизнес

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Участники Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – помогут найти оптимальные ИТ-решения для малых и средних предприятий в условиях пандемии, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Как отметили в пресс-службе, многие малые и средние предприятия, пострадавшие от пандемии, направляют основные ресурсы на то, чтобы перейти в режим онлайн-функционирования. Таким предпринимателям необходим дополнительный ресурс разработчиков, которые смогут предложить конкретные ИТ-решения.

"Цифровой Прорыв" запускает прием кейсов от владельцев малого и среднего бизнеса. Решением 10 кейсов, которые будут выбраны по итогам народного голосования, займутся участники нашего конкурса. Участники "Цифрового прорыва" готовы оказать поддержку малому и среднему бизнесу, по-новому посмотреть на текущие цифровые задачи бизнеса и предложить действительно актуальные решения", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Представители МСП, у которых есть потребность в поиске IT-решений, могут заполнить анкету с техническим описанием проблемы, рассказом о проекте и обоснованием его социальной значимости на сайте цифровойпрорыв.рф. Подать заявку можно до 30 мая. Эксперты "Цифрового прорыва" обработают все входящие анкеты. Кейсы, прошедшие модерацию, будут размещены на сайте. Наиболее востребованные из них будут выбраны народным голосованием, которое пройдет с 11 июня по 15 июля. Пользователи рунета самостоятельно определят самые актуальные задачи. На решение участникам очных хакатонов конкурса будет представлено 10 кейсов, набравших наибольшее количество голосов.