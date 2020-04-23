Число заболевших COVID-19 в Ярославской области выросло до 263 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Ярославской области за сутки выросло на 35 - до 263 человек, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
"Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области увеличилось на 35 человек. Статистика: заболевших с начала периода – 263 человека", - написал он на своей странице в Facebook.
Выздоровевших - 19 человек, один человек умер.
По данным правительства региона, из общего числа заболевших в регионе двое находятся в крайне тяжелом состоянии, 52 человека – в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.