Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Пик заболеваемости COVID-19 в Москве , скорее всего, придется на майские праздники, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"Если по России, то это вообще может быть к концу мая", — сказал он РИА Новости.

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.

Закончится эпидемия, скорее всего, к концу лета, а вот стабилизируется ситуация к концу мая, отметил Тимаков.

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По последним данным, в России выявили более 62 тысяч заразившихся коронавирусом, 555 человек скончались, почти 4,9 тысячи выздоровели. При этом число заболевших за сутки снижается второй день подряд.

В Москве число заразившихся достигло почти 34 тысяч. За последние сутки прибавилось 1959 новых случаев, что также меньше, чем в два предыдущих дня.