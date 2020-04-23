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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T15:24
https://ria.ru/20200423/1570458852.html
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

13:02 23.04.2020 (обновлено: 15:24 23.04.2020)
227256
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве, скорее всего, придется на майские праздники, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"Если по России, то это вообще может быть к концу мая", — сказал он РИА Новости.

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
Закончится эпидемия, скорее всего, к концу лета, а вот стабилизируется ситуация к концу мая, отметил Тимаков.
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По последним данным, в России выявили более 62 тысяч заразившихся коронавирусом, 555 человек скончались, почти 4,9 тысячи выздоровели. При этом число заболевших за сутки снижается второй день подряд.
В Москве число заразившихся достигло почти 34 тысяч. За последние сутки прибавилось 1959 новых случаев, что также меньше, чем в два предыдущих дня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Пик коронавируса будет, когда изверги отдохнут на вилах.
23 апреля, 14:05
nnicolay
4111004
У нас сейчас все делают длдя того, чтобы с наступленим тепла люди не поехали массово на природу. Все эти пропуска, Г-н Щитов из Мосгордумы предлагет получать целых 2 пропуска для поездки в свое имение и обратно, это понятно, т.к образование соответствующее. Если на посевную людей не выпустить на свои дачные участки, то это уже серьезно.
23 апреля, 14:31
Maks Zacharov
2211005
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