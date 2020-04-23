Кремль заинтересован в работе талантливых изданий, заявил Песков

"Я не знаю, от кого он мог получить такие рекомендации. Мы не можем никак комментировать редакционную политику и не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ. И мы были и остаемся заинтересованными в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами, в этом мы заинтересованы", - прокомментировал ситуацию Песков.