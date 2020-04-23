Кремль заинтересован в работе талантливых изданий, заявил Песков

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кремль заинтересован в продолжении функционирования на российском информационном рынке талантливых изданий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Редактор отдела медиа "Ведомостей" Ксения Болецкая ранее написала в своем Facebook, что и. о. главреда издания Андрей Шмаров запретил публиковать опросы "Левада-центра". Такие рекомендации он якобы получил из администрации президента. Также, по словам Болецкой, запрещена критика обнуления президентских сроков Владимира Путина.
"Я не знаю, от кого он мог получить такие рекомендации. Мы не можем никак комментировать редакционную политику и не хотим это делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ. И мы были и остаемся заинтересованными в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, талантливые издания с очень талантливыми коллективами, в этом мы заинтересованы", - прокомментировал ситуацию Песков.
С 24 марта исполняющим обязанности главного редактора "Ведомостей" является Андрей Шмаров.