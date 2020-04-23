В России не видят успехов по выполнению минских соглашений

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия за год работы Владимира Зеленского на посту президента Украины не видит значительных успехов в выполнении последовательных действий по урегулированию конфликта в Донбассе согласно минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это должны оценивать не в Кремле, этот год должны оценивать в Киеве и на Украине. Наверное, это главное, как его оценивают на Украине. Для России, как одной из стран-гарантов минских договоренностей, минского комплекса мер, конечно, важно, чтоб была выполнена последовательность действий, зафиксированная в этом документе. Пока мы констатируем, что значительных успехов на этом поприще достигнуто не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают год работы Зеленского с точки зрения урегулирования конфликта в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.