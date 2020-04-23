В России не видят успехов по выполнению минских соглашений

"Это должны оценивать не в Кремле, этот год должны оценивать в Киеве и на Украине. Наверное, это главное, как его оценивают на Украине. Для России, как одной из стран-гарантов минских договоренностей, минского комплекса мер, конечно, важно, чтоб была выполнена последовательность действий, зафиксированная в этом документе. Пока мы констатируем, что значительных успехов на этом поприще достигнуто не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают год работы Зеленского с точки зрения урегулирования конфликта в Донбассе.