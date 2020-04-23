Путин не обозначал позицию о возможности амнистии в связи с 9 мая

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обозначал свою позицию о возможности амнистии в связи с празднованием 9 мая, официальных инициатив на этот счет не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент никак не обозначил свою позицию по амнистии... Насколько мне известно, каких-либо официальных инициатив до сих пор на этот счет не было", - сказал Песков журналистам.
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