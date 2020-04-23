В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 87026

"За прошедшие сутки удалось выявить 1030 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. Всего зараженных – 87026. К счастью, выздоровели 64843 человека", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончались 90 человек (менее 100 жертв за сутки Иран фиксирует с 14 апреля). Всего же с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, погибли 5481 заразившихся COVID-19.